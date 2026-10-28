Сміття на сотні метрів серед мальовничого лісу: на Тернопільщині роками засмічують територію біля Мшанця

Біля лісу поблизу села Мшанець на Тернопільщині роками звозять сміття. Відходи розтягнулися на сотні метрів і контрастують із мальовничою природою навколо.

Територія біля лісу, яка мала б залишатися місцем природної краси, перетворюється на осередок засмічення. Проблема триває не перший рік.

Редакція «Погляду» звернулася до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області щодо ситуації поблизу Мшанця.

Там повідомили, що за фактом розміщення несанкціонованого сміттєзвалища поблизу с. Мшанець Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області було проведено перевірку.

За результатами перевірки відповідні матеріали скеровано до Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.