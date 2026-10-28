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У маршрутці «Тернопіль–Буцнів» пасажирка зламала руку

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Жителька Тернополя отримала забій і перелом руки під час поїздки в маршрутному автобусі сполученням «Тернопіль–Буцнів». За попередніми даними, водій різко загальмував, через що пасажирка впала.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря медичного закладу. До лікарні звернулася тернополянка з травмами руки, які, за її словами, вона отримала під час поїздки в маршрутці.

Як встановили правоохоронці, водій автобуса застосував екстрене гальмування, внаслідок чого пасажирка впала та травмувалася.

За попередніми даними, водій був тверезий. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик. Наразі правоохоронці проводять перевірку.

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