Які матеріали потрібні для благоустрою ділянки



Під час облаштування ділянки увага часто зосереджена на доріжках і майданчику перед будинком. Але зручність території залежить і від того, як оформлені краї покриття, куди відводиться дощова вода та наскільки легко пересуватися між окремими зонами. Тому матеріали краще обирати після визначення призначення ділянок і порядку робіт.

Для цього достатньо позначити на плані вхід, паркування, місце відпочинку та проходи до господарських споруд. Потім можна скласти перелік необхідних виробів, порівняти варіанти оформлення й зрозуміти, які рішення потрібно узгодити між собою.

Покриття для різних зон ділянки

Пішохідна доріжка, тераса та в’їзд для автомобіля мають різне навантаження. Матеріал для кожної зони потрібно добирати за умовами експлуатації, перевіряючи характеристики конкретного виробу. Однаковий вигляд плитки ще не означає, що всі її варіанти підходять для будь-якої ділянки.

Варто врахувати й форму майданчика. Для прямих доріжок зручно заздалегідь продумати розкладку, а біля клумб, сходинок і поворотів оцінити кількість підрізувань. Якщо покриття продовжується навколо будинку, потрібно перевірити, як його рисунок переходитиме з однієї зони в іншу.

Оформлення країв і відведення води

Бордюри допомагають позначити межі мощення та відокремити доріжки від газону чи квітників. Їхній вигляд бажано узгодити з основним покриттям. Водночас висота й спосіб встановлення залежать від проєкту: рішення біля пішохідної доріжки може відрізнятися від оформлення автомобільного майданчика.

Окремої уваги потребує вода після дощу або танення снігу. Уклони й елементи водовідведення потрібно передбачити до укладання, особливо поруч із входом і гаражем. Їхнє розташування краще обговорити з виконавцем робіт, щоб воно відповідало рельєфу та умовам ділянки.

Поєднання матеріалів за кольором і стилем

Покриття має поєднуватися з фасадом, огорожею та садом. Якщо будинок має виразне оздоблення, спокійний колір доріжок допоможе зберегти баланс. На більш нейтральному тлі можна використати помітний рисунок або виділити окрему зону іншим відтінком.

Необов’язково оформлювати всю територію однаково. Важливо, щоб обрані матеріали мали зрозумілий зв’язок: спільний колір, схожу фактуру або повторюваний елемент. Перед купівлею корисно оцінити зразки при природному освітленні та порівняти їх із уже готовим оздобленням.

Підготовка до закупівлі матеріалів

Кількість виробів розраховують за площею покриття й обраною схемою укладання. Також враховують підрізування, оформлення країв і запас, необхідний для конкретного проєкту. Якщо благоустрій виконують поетапно, заздалегідь узгоджені рішення допоможуть зберегти єдиний вигляд території.

Ознайомитися з продукцією AVENUE можна в каталозі https://avenu.ua/products . Порівнюючи матеріали, звертайте увагу на їхнє призначення та поєднання між собою. Так буде простіше підготувати закупівлю й обговорити з майстрами роботи, від яких залежить зручність готової ділянки.