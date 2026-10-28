Жінки з різних регіонів України склали іспит на водіння вантажівки в Кременці

У сервісному центрі МВС у Кременці десять учасниць програми OnTrack ініціативи Reskilling Ukraine успішно склали практичний іспит на отримання водійського посвідчення категорії C. Учасниці приїхали з різних міст України.

Про це повідомили у сервісних центрах МВС Хмельниччини, Тернопільщини та Буковини.

Отримання цієї категорії дає жінкам можливість керувати вантажними автомобілями та розширює перспективи працевлаштування у сфері перевезень.

П’ять учасниць — Тетяна з Кам’янця-Подільського, Вікторія з Рівного, Іванна з Волині, Наталія з Полтавщини та Юлія із Запоріжжя — поділилися враженнями від навчання та іспиту.

У сервісному центрі МВС зазначили, що практичний іспит відбувся з дотриманням установлених процедур і єдиних вимог до всіх учасниць.