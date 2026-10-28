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Тернопільщина втратила захисника Петра Вербіцького

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26 жовтня 2026 року зупинилося серце жителя села Романівка, солдата Вербіцького Петра Степановича, 10 березня 1975 року народження. Повідомляють у Байковецькій громаді.

Життя військовослужбовця передчасно обірвалося під час перебування у санаторії «Моршин – Прикордонник» на Львівщині.

Висловлюємо щирі та найглибші співчуття дружині Галині, усій родині, близьким та усім хто його знав. Сумуємо разом із вами у цей важкий час.

 

Вічна та світла пам’ять.

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