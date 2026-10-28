Опіки 15% тіла: на Тернопільщині двоє дітей травмувалися під час розпалювання котла

У Ланівцях на Тернопільщині двоє неповнолітніх отримали опіки під час спроби розпалити твердопаливний котел бензином. Обох потерпілих госпіталізували.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

За інформацією рятувальників, під час розпалювання котла стався спалах. Травмувалися двоє дітей 2014 та 2009 років народження.

Один із потерпілих отримав опіки 15% поверхні тіла та перебуває у стані середньої тяжкості. Інший дістав опіки рук.

У ДСНС закликають не використовувати бензин та інші легкозаймисті рідини для розпалювання котлів і печей. Також нагадують, що пальне, сірники й запальнички потрібно зберігати в недоступних для дітей місцях.

Рятувальники наголошують: не можна залишати дітей без нагляду біля опалювальних приладів або дозволяти їм самостійно розпалювати вогонь.