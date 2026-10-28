У Чорткові ветерани можуть безкоштовно лікувати та протезувати зуби: які послуги доступні

У Чортківській стоматологічній поліклініці ветерани та ветеранки можуть безоплатно лікувати й протезувати зуби. Вартість лікування покривають у межах 24 952 гривень, а зубопротезування — до 34 966 гривень.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Які послуги доступні безкоштовно

Програма лікування охоплює первинний огляд, рентген, лікування карієсу, пульпіту та інших ускладнень, лікування травм зубів, пломбування, шинування, видалення зубів, знеболення та невідкладну допомогу.

Обсяг послуг визначає лікар відповідно до потреб пацієнта.

Програма зубопротезування передбачає діагностику, зокрема огляд і рентгенологічні обстеження, виготовлення та встановлення металокерамічних, акрилових, бюгельних і нейлонових протезів, а також вкладок. До послуг також належать підготовка опорних зубів, знеболення, адаптація до протезів, полірування та невідкладна допомога.

За інформацією міської ради, якщо згодом виникне потреба протезувати інший зуб, послугу можна отримати повторно в межах передбаченого фінансування.

Як отримати послуги

Для отримання безкоштовного лікування або протезування потрібно звернутися до стоматологічної поліклініки, заповнити заяву та надати оригінали таких документів:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

посвідчення, що підтверджує відповідний статус: учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або військовослужбовця.

Чортківська стоматологічна поліклініка розташована в окремому приміщенні поблизу Центру первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Дмитра Пігути у Чорткові.