У Тернополі відкрили грумінг-салон за молодіжний грант у 150 тисяч гривень

У Тернополі Тетяна Боліновська відкрила грумінг-салон «Стильна лапка». На започаткування власної справи вона отримала 150 тисяч гривень за державною програмою «Власна справа».

Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі зайнятості.

Любов до тварин у Тетяни з’явилася ще в дитинстві. Згодом вона вирішила перетворити захоплення на бізнес. Про можливість отримати державний грант дізналася із соціальних мереж, підготувала бізнес-план, успішно його захистила та отримала фінансову підтримку.

За грантові кошти підприємниця облаштувала салон і придбала необхідне обладнання: грумерський стіл, ванну, пральну машину, професійні інструменти та косметику для догляду за тваринами.

Нині «Стильна лапка» має клієнтів, які довіряють Тетяні догляд за своїми домашніми улюбленцями. Підприємниця розвиває власну справу та формує клієнтську базу.

Окрім роботи в салоні, Тетяна навчається у Львові на ветеринарку. Вона прагне поглиблювати знання про тварин і професійно розвиватися у сфері, з якою пов’язала своє життя.

Державна програма «Власна справа» передбачає фінансову підтримку людей, які хочуть започаткувати або розвивати підприємництво. Історія Тетяни Боліновської — один із прикладів того, як молодіжний мікрогрант допомагає перетворити захоплення на власний бізнес.