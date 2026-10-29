Судитимуть 20-річного тернополянина у справі ДТП із двома загиблими біля Ярчівців

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 20-річного жителя Тернополя, якого вважають одним із винуватців ДТП із двома загиблими та п’ятьма травмованими. Аварія сталася 13 серпня 2026 року на автодорозі М-09 «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» неподалік села Ярчівці Тернопільського району.

За даними слідства, близько 18:00 водій автомобіля IVECO DAILY 50C17 грубо порушив правила маневрування та створив небезпеку для водія Volkswagen Polo. Це стало однією з причин подальшого зіткнення легковика з автомобілем Peugeot Expert.

Унаслідок аварії загинули водій Volkswagen Polo та його 14-річна пасажирка. Ще четверо людей, серед яких троє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості й потрапили до лікарні. Ще одна пасажирка Volkswagen Polo відмовилася від госпіталізації, оскільки не потребувала стаціонарного лікування.

У прокуратурі зазначають, що водій Volkswagen Polo також порушив правила дорожнього руху.

20-річному водієві IVECO інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей і травмування інших потерпілих. Йдеться про частину 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводили слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Обвинувачений перебуває під вартою.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури наголошує: відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду