У Чорткові мати власниці кав’ярні вдарила працівницю через запізнення: втрутилася поліція

У Чорткові на Тернопільщині поліція розслідує інцидент, під час якого мати власниці однієї з кав’ярень вдарила працівницю по обличчю через запізнення на роботу. Також правоохоронці з’ясували, що жінка тривалий час працювала без офіційного працевлаштування.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

За його словами, ситуація викликала значний суспільний резонанс. За фактом завдання удару працівниці співробітники Чортківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — побої та мордування.

У межах досудового розслідування поліцейські опитали потерпілу й очевидців події, а також вилучили записи з камер відеоспостереження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Крім того, з’ясувалося, що працівниця тривалий час працювала в кав’ярні без офіційного оформлення трудових відносин. За цим фактом поліція вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 172 Кримінального кодексу України — грубе порушення законодавства про працю.

«Кожен факт порушення закону має отримати належну правову оцінку», — наголосив Сергій Зюбаненко.