У Тернополі п’яний водій Peugeot в’їхав у дерево

У Тернополі на вулиці Чумацькій водій автомобіля Peugeot в’їхав у дерево. Під час перевірки патрульні виявили в чоловіка алкогольне сп’яніння — прилад Dräger показав 1,89 проміле.

Про це повідомили у патрульній поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері. За інформацією патрульних, водій не впорався з керуванням. Унаслідок аварії ніхто не травмувався.

Під час спілкування з керманичем інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці за допомогою приладу Dräger, який зафіксував 1,89 проміле алкоголю.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 124 — за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, та ч. 1 ст. 130 — за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.