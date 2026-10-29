Жителів(-ок) Тернопільщини запрошують подавати заявки на навчання у безкоштовній килимарській школі 

Конкурсний відбір на курс «Віконська килимарська школа 2026–2027» оголошує ГО «Мистецький фестиваль “Ї”». Навчання проведуть у межах проєкту “Відновлення Віконської килимарської традиції”. Прийом заявок триватиме із 27 жовтня по 25 листопада включно. Конкурсна комісія відбере 8 учасників та учасниць, прізвища яких оголосять 4 грудня. Дату початку курсу організатори повідомлять після відбору.

“Цей курс спрямований на відновлення та передачу Віконської та Глинянської килимарської традиції як живої практики, розширення можливостей неформальної освіти та посилення культурної взаємодії в громаді. Випускники/випускниці школи потенційно зможуть отримати роботу у Віконській килимарні, яка цього року розпочала свою роботу та у Глинянській килимарні, яка працює з 2020 року. Також зможуть розвивати своє захоплення та започаткувати власну ткацьку справу”, – повідомив голова громадської організації «Мистецький фестиваль “Ї”» Василь Томчишин.

Навчання триватиме чотири місяці

Навчальна програма розрахована на 4 місяці, загальний обсяг — 200 академічних годин. Навчання є безкоштовним, відбуватиметься в очно-дистанційному форматі та включає очні сесії у місті Глиняни на Львівщині і самостійну практичну роботу. Учасників/учасниць, які потребують проживання під час очних сесій, організатори забезпечать проживанням, харчуванням та компенсацією транспортних витрат. А також нададуть усі необхідні матеріали і обладнання для виконання практичних завдань.

Очні сесії відбуватимуться у Глинянах, де досі діє центр килимарства. Учні вивчатимуть теорію і практику.

“Глиняни свого роду віддають ту данину, бо килимарство в Глинянах у кінці XIX століття розпочалося саме за зразком тих килимів, які випускав магнат Володислав Федорович у Вікні на Тернопільщині. Також візьмемо до уваги те, що сучасний вимір килимарства вимагає модернізації, осучаснення. Відтак ми хочемо підготувати нове покоління фахівців, які могли б і проєктувати, і досконало відтворювати сучасні килими за зразками професійних художників”, – каже кураторка школи килимарства, професорка кафедри художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв Зеновія Шульга.

Під час навчання учасники опанують технологію виготовлення килима з нуля: як заправити верстат, як підібрати сировину, як зробити технічний рисунок, як його перенести на готову тканину, як пофарбувати. Також навчаться фарбувати рослинними барвниками — саме вони були характерними для Віконських килимів.

Чотири місяці, на думку Зеновії Шульги, цілком достатньо, щоб навчитися ткацтву. Загалом, наголошує фахівчиня, зараз вкрай важливо навчати ткачів і популяризувати ткацьке ремесло, адже воно занепадає.

“Ми хочемо максимально зберегти ідею віконського килимарства, яке було за Федоровича, і дати йому новий поштовх, запропонувати осучаснені зразки. Технологія лишилася та сама — ручне килимарство. Її особливість у тому, що таку роботу неможливо замінити машиною: без людських рук килим не зробити. Можна виготовити жакардовий килим на машині, але це не те. Тому ткачів треба вчити”, — зазначає кураторка школи килимарства.

Хто може подавати заявку

Участь у конкурсному відборі згідно з положенням можуть брати повнолітні особи з усіх регіонів України. За однакової підсумкової кількості балів перевагу надаватимуть мешканцям Львівської та Тернопільської областей, молоді віком від 18 до 35 років, вимушеним переселенцям та людям у складних життєвих обставинах.

Подавати заявки запрошують людей, які: мають інтерес до традиційного ткацтва, текстилю, декоративно-ужиткового мистецтва або суміжних напрямів; мотивовані до систематичного навчання та практичної роботи; готові пройти повний чотиримісячний навчальний курс; готові виконувати самостійну практичну роботу між очними навчальними сесіями; готові створити підсумковий виріб; готові взяти участь у підсумковій виставці та публічному представленні результатів.

Попередній досвід ткацтва та професійна мистецька освіта не є обов’язковими умовами участі. Мистецький, ремісничий або текстильний досвід враховується відповідно до критеріїв оцінювання.

Заявки оцінюватиме конкурсна комісія/журі відповідно до затверджених критеріїв. Серед них: мотивація до навчання та опанування закладного ткацтва, зацікавленість у збереженні та розвитку культурної спадщини, готовність до систематичної практичної роботи, відкритість до творчого пошуку та експериментів, попередній мистецький, ремісничий або текстильний досвід, бачення подальшого застосування отриманих знань.

Умови участі у конкурсному відборі

Учасники та учасниці повинні мати можливість: відвідувати очні навчальні сесії, виконувати передбачений програмою обсяг самостійної роботи, брати участь в онлайн-консультаціях, виконувати навчальні та практичні завдання, вести фотозвітність процесу роботи, виготовити килимок, взяти участь у підсумковій виставці та публічній презентації робіт.

“У межах курсу кожен учасник/кожна учасниця повинен/-на виготовити один килимок розміром 60×90 см на основі Глинянської або Віконської традицій. Додатково зможуть створити авторські варіанти килимків чи інших текстильних виробів в різній техніці. Також учасники/учасниці школи зможуть долучитися до відтворення п’яти Віконських килимів, які надалі передадуть до Музею Федоровича”, – каже кураторка курсу “Віконська килимарська школа”, професорка Зеновія Шульга.

Завершальним етапом навчальної програми буде підсумкова публічна презентація результатів.

“Виготовлені під час навчання килимки учасники/учасниці представлять на Третій крайовій етнографічній виставці, куди також з’їдуться ткачі зі всієї України для презентації своїх килимових виробів”, – зазначає голова громадської організації «Мистецький фестиваль “Ї”» Василь Томчишин.

Сертифікат про проходження курсу отримують учасники та учасниці, які виконали передбачені програмою навчальні завдання, виготовили підсумкові роботи та взяли участь у їх презентації.

Як подати заявку на конкурс

Для участі в конкурсі потрібно подати:

заповнену онлайн-форму за посиланням: https://forms.gle/ApyW175sDkHzZxxj6 мотиваційний лист із зазначенням того, чому хочете опанувати закладне ткацтво (не більше 2 000 знаків з пробілами у форматі Word) ; коротку інформацію про себе та свій досвід (не більше 7 000 знаків з пробілами у форматі Word):

– інформацію про досвід у мистецтві, ремеслах, текстилі або суміжних сферах — якщо є такий досвід;

– портфоліо або фотографії власних творчих робіт — якщо є;

інформацію про готовність пройти повну чотиримісячну програму.

Із питаннями щодо конкурсного відбору та подачі заявок можна звертатися на електронну пошту: mfestji@gmail.com