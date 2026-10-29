Житель Тернопільщини віддав шахраям понад 45 тисяч гривень за посилку від «військовослужбовиці США»

Понад 45 тисяч гривень втратив житель Тернопільщини, який познайомився в соціальній мережі з жінкою, що представилася військовослужбовицею США. Незнайомка запропонувала надіслати йому посилку з-за кордону, але за її отримання потрібно було заплатити.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За словами потерпілого, під час спілкування нова знайома розповіла, що хоче відправити йому посилку. Для її отримання чоловік мав оплатити доставку. Він переказав понад 45 тисяч гривень, однак згодом зрозумів, що його ошукали, і звернувся до правоохоронців.

Наразі поліцейські встановлюють особу, причетну до шахрайства.

У поліції застерігають, що подібні схеми починаються зі знайомств у соціальних мережах. Шахраї входять у довіру, а потім розповідають про подарунки чи посилки з-за кордону. Під приводом оплати доставки, митного оформлення або інших послуг вони вимагають переказати гроші.

Правоохоронці радять не переказувати кошти незнайомцям і не довіряти сумнівним обіцянкам.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, телефонуйте на спецлінію 102. За допомогою також можна звернутися до Департаменту кіберполіції Національної поліції України за номером 0 800 50 51 70.