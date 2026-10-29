У Чорткові просять прибрати водостічні труби, які виводять воду на тротуари та дороги

У Чортківській громаді власників приватних будинків закликають прибрати водостічні труби, через які дощова та тала вода стікає на дороги, тротуари й інші території загального користування. За такі порушення передбачені штрафи до 1360 гривень для громадян.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Як зазначають у муніципальній інспекції, відведення дощових і талих вод із приватних будинків та споруд на території загального користування заборонене Правилами благоустрою Чортківської міської територіальної громади.

Спочатку інспектори попереджають власників домогосподарств про порушення. Згодом проводять повторне обстеження. Якщо водостічні труби не прибрали або не усунули порушення іншим способом, на власників можуть скласти протоколи про адміністративне правопорушення.

Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил благоустрою передбачені такі штрафи:

для громадян — від 340 до 1360 гривень;

для посадових осіб і суб’єктів підприємницької діяльності — від 850 до 1700 гривень.

У міській раді наголошують, що муніципальна інспекція спочатку намагається домогтися усунення порушень через попередження, однак у разі їх невиправлення може застосовувати передбачені законом заходи.