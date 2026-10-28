На Тернопільщині чоловік накинувся з ножем на 18-річного юнака

У Чорткові 44-річного чоловіка підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні після конфлікту на автозаправній станції. За даними поліції, він ударив ножем 18-річного юнака в груди. Потерпілого госпіталізували.

Про це повідомили у поліції.

Правоохоронці отримали повідомлення про ножове поранення хлопця на одній з автозаправних станцій міста. Медики доправили 18-річного потерпілого до лікарні з проникаючим пораненням грудної клітки.

Поліцейські встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 44-річний житель Чорткова. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За попередніми даними слідства, між чоловіком і юнаком, які перебували на АЗС, виникла суперечка. Під час конфлікту 44-річний чоловік дістав ніж і завдав хлопцеві одного проникаючого поранення. Свідки викликали медиків і поліцію.

Що саме спричинило суперечку, з’ясовують у межах досудового розслідування.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.