«Усні запевнення роботодавця не гарантують бронювання»: у ТЦК пояснили, як перевірити свій статус

У ТЦК пояснили, як перевірити чинність відстрочки та переконатися, що бронювання справді оформлене.

Про це під час брифінгу 27 жовтня розповів начальник групи комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП майор Віктор Синенький.

Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 діб — до 29 січня 2027 року. Відповідно, в Україні триватимуть мобілізаційні заходи, оповіщення та призов військовозобов’язаних.

За загальним правилом мобілізації підлягають придатні за станом здоров’я чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають законних підстав для відстрочки або чинного бронювання.

Водночас люди з відстрочкою чи бронюванням можуть добровільно долучитися до війська.

Понад 90% відстрочок продовжуються автоматично

За словами Віктора Синенького, понад 90% відстрочок можуть продовжуватися без повторного подання документів. Система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри.

Актуальний статус і новий строк дії відстрочки можна побачити в застосунку «Резерв+».

Якщо автоматичного продовження не відбулося, варто перевірити, чи залишається чинною сама підстава для відстрочки та чи актуальні дані в державних реєстрах.

За потреби можна повторно подати запит через «Резерв+», якщо відповідна послуга доступна, або звернутися з підтвердними документами до ЦНАП.

Слів роботодавця недостатньо

Окремо речник звернув увагу на бронювання працівників.

«Усні запевнення роботодавця не є підтвердженням бронювання», — наголосив Віктор Синенький.

Переконатися, що бронювання справді набуло чинності, можна за відповідним статусом у «Резерв+».

За загальними правилами працівник має перебувати у трудових відносинах із підприємством, яке має статус критично важливого, та мати належно оформлені військово-облікові дані.

Неврегульовані порушення військового обліку зазвичай перешкоджають бронюванню. Виняток передбачений для окремих підприємств оборонно-промислового комплексу та критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ — вони можуть тимчасово бронювати таких працівників до 45 днів.

Саме бронювання роботодавці оформлюють через державний портал «Дія».

Речник також нагадав про можливість добровільного вступу до війська за контрактом. Нові контракти передбачають визначені строки служби, можливість обрати підрозділ, спеціальність і посаду, а після завершення строку — право на звільнення відповідно до умов контракту та законодавства.