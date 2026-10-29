Пліснява, протікання даху та ліжка для тимчасового сну: на Тернопільщині перевірили умови проживання ВПО

У селі Великий Глибочок Тернопільського району 13 внутрішньо переміщених осіб мешкають у приміщенні колишньої лікарні. Під час повторного моніторингу представники Офісу омбудсмана виявили скарги на плісняву, протікання даху, непридатні для тривалого використання ліжка та санвузли, які потребують ремонту. Більшість рекомендацій, наданих після попередньої перевірки, залишилися невиконаними.

Моніторинг провели 28 жовтня 2026 року фахівчині Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та регіональна координаторка взаємодії з громадськістю. Вони перевірили місце тимчасового проживання ВПО на базі колишньої лікарні, а також протирадіаційне укриття дитячого садка у Великому Глибочку.

На що скаржаться переселенці

Проживання у колишній лікарні безоплатне, однак договори з мешканцями не укладені.

Під час спілкування з переселенцями моніторингова група почула скарги на умови проживання. Зокрема, у житлових кімнатах і місцях загального користування є значні ураження пліснявою. За інформацією моніторингової групи, це пов’язано з протіканням покрівлі та підвищеною вологістю.

Також частина мешканців змушена спати на розкладних ліжках, які не пристосовані для тривалого використання. Відремонтовану кухню досі не ввели в експлуатацію, а санвузли потребують ремонту.

За результатами повторної перевірки встановили, що більшість рекомендацій, наданих після попереднього моніторингового візиту, не виконали. На думку представників моніторингової групи, це свідчить про недостатнє реагування на виявлені раніше недоліки.

Що перевірили в укритті дитячого садка

У протирадіаційному укритті дитячого садка ситуація краща: більшість рекомендацій за результатами попереднього візиту виконали. Зокрема, облаштували додаткові місця для сидіння та оновили аптечку першої медичної допомоги.

Укриття не захаращене, має вентиляцію й освітлення. Там є питна та технічна вода, засоби пожежогасіння, санвузли й доступ до Wi-Fi.

Водночас моніторингова група виявила й недоліки. В укритті немає запасу продуктів тривалого зберігання. Крім того, для належних санітарно-гігієнічних умов перебування дітей ясельної групи необхідно передбачити дитячі горщики.

За результатами моніторингових візитів підготують звіти з висновками та рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.

Про це повідомили у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.