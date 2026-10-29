Верховний Суд підтвердив закриття справи ексголови Тернопільської облради Михайла Головка

Верховний Суд залишив без змін рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про закриття кримінального провадження щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Йшлося про обвинувачення в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларацій.

Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

26 січня 2026 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала вирок Вищого антикорупційного суду від 22 жовтня 2025 року та закрила провадження у зв’язку з установленням відсутності події кримінального правопорушення.

Михайла Головка обвинувачували за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України — в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив ухвалу апеляційної інстанції без змін. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головко також отримав дев’ять років ув’язнення в іншій справі

В Апеляційній палаті ВАКС нагадали, що 8 липня 2026 року суд залишив без змін покарання Михайлу Головку в іншому кримінальному провадженні. Його засудили до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років та конфіскацією всього належного йому майна.

У цій справі Головка визнали винуватим у проханні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі 612 тисяч гривень.

Таким чином, закриття провадження щодо декларування не скасовує вироку в іншій справі про неправомірну вигоду.