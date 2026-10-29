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На війні загинув захисник Ігор Возьний з Тернопільщини

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Ще одна болюча звістка для Козівської громади, повідомляє селищний голова Сергій Добалюк.
Стало відомо про загибель Захисника України — солдата Возьного Ігоря Зеноновича, 15 квітня 1976 року народження, жителя села Конюхи.
Понад рік і сім місяців воїн вважався зниклим безвісти.

Ігор Зенонович був прийнятий на військову службу 13 березня 2022 року.
На жаль, 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Бондарівка Суджанського району Курської області рф обірвалося життя бійця.

Висловлюємо щирі співчуття всім рідним і близьким Героя.
🕯️ Вічна пам’ять Захиснику України!

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