На війні загинув захисник Ігор Возьний з Тернопільщини

Ще одна болюча звістка для Козівської громади, повідомляє селищний голова Сергій Добалюк.

Стало відомо про загибель Захисника України — солдата Возьного Ігоря Зеноновича, 15 квітня 1976 року народження, жителя села Конюхи.

Понад рік і сім місяців воїн вважався зниклим безвісти.



Ігор Зенонович був прийнятий на військову службу 13 березня 2022 року.

На жаль, 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Бондарівка Суджанського району Курської області рф обірвалося життя бійця.



Висловлюємо щирі співчуття всім рідним і близьким Героя.

Вічна пам’ять Захиснику України!

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