У Бережанах обрали концепцію меморіалу для родин зниклих безвісти та полонених

У Бережанах визначили тимчасове місце для встановлення меморіального знаку «Серце надії», присвяченого військовослужбовцям, які зникли безвісти за особливих обставин або перебувають у полоні. Його планують розмістити в зеленій зоні біля ратуші на площі Ринок.

Відповідне рішення № 2946 Бережанська міська рада ухвалила 22 жовтня 2026 року.

Як повідомили в міській раді, меморіальний знак матиме вигляд кованого серця. Його концепція покликана символізувати пам’ять, віру та надію на повернення військовослужбовців додому.

Як обирали концепцію меморіалу

Робота над створенням меморіального знаку розпочалася у грудні 2025 року. На засіданні організаційного комітету 6 жовтня 2026 року розглядали кілька варіантів: «Дерево надії», «Серце надії» та «Крила надії».

За інформацією міської ради, композицію «Дерево надії» раніше виготовили та попередньо погодили з родинами під час весняних зустрічей. Однак у серпні цей варіант відхилили.

Також обговорювали дві можливі локації: площу Ринок біля ратуші та територію біля Будинку громад на вулиці Шевченка. Під час вибору враховували містобудівні вимоги та позиції родин загиблих військових і військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні.

Після обговорень вирішили залучити родини зниклих безвісти та полонених до подальшого визначення концепції й місця розташування знаку.

Рішенням від 22 жовтня міська рада затвердила концепцію «Серця надії», схему розташування та тимчасове місце встановлення — зелену зону біля ратуші на площі Ринок у Бережанах.