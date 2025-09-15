У Тернопільській області через негоду знеструмлено 10 населених пунктів

В результаті ускладнення погодних умов на території Тернопільської області зафіксовано пошкодження 6 ліній електропередачі (ЛЕП) 10 кВ. Внаслідок цього без електропостачання залишилися 10 населених пунктів, а також 1144 споживачі в зонах обслуговування Гусятинського, Тернопільського, Монастириського та Чортківського РЕМів. Про це повідомляє начальний військової адмінітсрації Вʼячеслав Негода.

На місцях працюють аварійні бригади енергетиків для відновлення електропостачання. Очільник області В’ячеслав Негода закликає громадян бути обережними та стежити за актуальною інформацією щодо відновлення постачання електроенергії.