Виставка Максима Огородника у Тернополі: світлини, що передають віру та надію у важкі часи

Виставка фотосвітлин Максима Огородника відкрилась у Тернополі в рамках Мандрівного фестивалю Docudays UA

23 січня в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у читацькій залі Центральної міської бібліотеки Тернополя відбулося відкриття вже четвертої виставки фотохудожника з Чортківщини Максима Огородника під назвою «Благословення нашого часу». Виставка присвячена батькові Максима, який вважається зниклим безвісти серед захисників України.

Ця виставка стала потужним джерелом віри і надії для родини художника, що тато, як і інші захисники, повернуться додому, аби знову милуватися красою природи. “Це особлива робота, яка передає важливе послання для кожного: надію на те, що навіть у найтемніші часи небо буде світити, і життя повернеться”, — зазначив автор.

Максим Огородник, відомий своїми світлинами, які неодноразово експонувались на заходах Мандрівного Docudays UA в Тернопільській області, майстерно фіксує навколишній світ через об’єктив камери. Його роботи виражають унікальне бачення природи — гра світла на листках дерев, величні заходи сонця, загадкова краса квітучих мальв, та замріяних дерев, що зливаються з туманом.

За словами Тетяни Макогон, співорганізатора виставки, вона викликала неабияке зацікавлення серед учасників літературного вечора «Біль втрат та світло надії». Після Тернополя виставка продовжить подорож, і її наступним місцем експонування стане Заліщицький обласний госпіталь. Також, Тетяна Макогон передала вітання від регіонального координатора Володимира Ханаса та подякувала працівникам бібліотеки за постійну співпрацю.

Директорка Центральної міської бібліотеки Оксана Лехіцька запросила тернополян відвідати бібліотеку та «побачити чудові світлини талановитого фотохудожника, відкривши для себе нові горизонти у мистецтві фотографії».

Виставка «Благословення нашого часу» вже стала важливою частиною культурного життя міста і не тільки захоплює глядачів, але й надає сили та натхнення всім, хто переживає важкі часи.