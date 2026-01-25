18:41 | 25.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

На війні загинув молодий захисник Володимир Шибистий з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Борсуківська громада знову у жалобі, повідомляють на сторінці громади.

З глибоким сумом повідомляємо про трагічну втрату нашого земляка —
Шибистого Володимира Феодосійовича,
2001 року народження, жителя села Нападівка.

Із 18 листопада 2024 року Володимир вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання. Усі ці місяці жила надія — на звістку, на диво, на повернення…
Та, на жаль, найгірше підтвердилося.

Володимир загинув, мужньо виконуючи військовий обов’язок, захищаючи Україну та кожного з нас.

Це непоправна втрата для родини, близьких і всієї Борсуківської громади. Молоде життя, сповнене мрій і планів, обірвала жорстока війна.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя.
Схиляємо голови у скорботі та розділяємо ваш біль.

🕯 Вічна памʼять і слава Герою.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *