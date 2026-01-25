На війні загинув молодий захисник Володимир Шибистий з Тернопільщини
Борсуківська громада знову у жалобі, повідомляють на сторінці громади.
З глибоким сумом повідомляємо про трагічну втрату нашого земляка —
Шибистого Володимира Феодосійовича,
2001 року народження, жителя села Нападівка.
Із 18 листопада 2024 року Володимир вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання. Усі ці місяці жила надія — на звістку, на диво, на повернення…
Та, на жаль, найгірше підтвердилося.
Володимир загинув, мужньо виконуючи військовий обов’язок, захищаючи Україну та кожного з нас.
Це непоправна втрата для родини, близьких і всієї Борсуківської громади. Молоде життя, сповнене мрій і планів, обірвала жорстока війна.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя.
Схиляємо голови у скорботі та розділяємо ваш біль.
🕯 Вічна памʼять і слава Герою.