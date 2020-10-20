Забуті імена. Василь Карачок – народний поет з села Чернихів на Тернопільщині

150 років тому в селі Чернихові на околиці Зборова народився український народний поет Василь Карачок. Він автор поеми «Дума еміґранта», яка опубліковна 1914 в США у колективному збірнику «Пісні еміґрантів».

У поемі Василь Карачок розповів про важку долю українських переселенців у США. Твір високо оцінено І. Куликом. Уривок з твору надрукований в додатку «Тернопільщина літературна» (1992. Вип. 2) журналу «Тернопіль»). Василь Карачок почав писати під впливом творчості Тараса Шевченка та Степана Руданського.

У його доробку сатирично-гумористичні вірші «Багацька натура», «Жандармська чемність» (обидва — 1928), «Вдова» (1930), «Наймит» (1934). Є автором пісень і коломийок.

Зазначимо, початкову освіту Василь Карачок здобув у рідному селі. У 1912—1922 перебував на заробітках у США, повернувшись додому, працював у власному господарстві. Був активістом українського просвітництва, активним членом сільських комітетів та організації товариства «Сокіл», активно працював у читальні «Просвіти». Убитий німецьким офіцером 12 березня 1944 в рідному селі. Похований на місцевому цвинтарі.