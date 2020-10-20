У Тернополі чоловік випадково наскрізь прострелив собі ногу

Надмірне вживання оковитої 30-річним чоловіком призвело до трагічного випадку. Так, 19 жовтня о 22.35 бригада швидкої виїжджала на вул. Чалдаєва, де надавала допомогу пацієнту з вогнепальним пораненням. При необережному поводженні з травматичним пістолетом, будучи напідпитку, чоловік випадково прострелив собі ногу у власній квартирі… Із наскрізним кульовим пораненням лівого стегна, після оперативно наданої меддопомоги, п’яного пацієнта шпиталізовано в лікарню.

М. Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини