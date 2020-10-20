12:31 | 20.10.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі чоловік випадково наскрізь прострелив собі ногу

Irena 0 Views Прокоментуй!

Надмірне вживання оковитої 30-річним чоловіком призвело до трагічного випадку. Так, 19 жовтня о 22.35 бригада швидкої виїжджала на вул. Чалдаєва, де надавала допомогу пацієнту з вогнепальним пораненням. При необережному поводженні з травматичним пістолетом, будучи напідпитку, чоловік випадково прострелив собі ногу у власній квартирі… Із наскрізним кульовим пораненням лівого стегна, після оперативно наданої меддопомоги, п’яного пацієнта шпиталізовано в лікарню.

М. Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *