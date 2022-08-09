10 серпня у Тернопільській громаді День жалоби

У зв’язку із похованням військовослужбовців Федьківа Ярослава Івановича і Теслюка Володимира Анатолійовича, які загинули від рук російських окупантів під час запеклих боїв на Донеччині, 10 серпня 2022 року на території Тернопільської міської територіальної громади оголошено Днем жалоби.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

У День жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах комунальної власності та відмінено розважально-концертні заходи.

Рекомендуємо також органам державної влади та суб’єктам господарювання приспустити Державний Прапор України.