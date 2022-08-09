На Тернопільщині система оповіщення повітряної тривоги переходить у «цифру»

На Тернопільщині функціонує автоматизована система централізованого оповіщення, яка має дві складові:

аналогову «Сигнал ВО»

цифрову «ОЗОН – С»

Перша використовується понад 30 років. Її обладнання застаріле, а деякі запчастини уже не виготовляють. В результаті, обслуговування потребує значних затрат та тривале у часі.

Саме тому обласна військова адміністрація взяла курс на «цифру».

Йдеться про систему «ОЗОН – С», куди входять звукові електросирени, вуличні гучномовці, пристрої перехоплення мереж FM–, радіо і телемовлення.

Вона дозволяє передавати сигнали та повідомлення на службові та мобільні телефони у мережі загального користування, операторів мобільного зв’язку, а також дистанційно керувати електросиренами та гучномовцями.

На сьогодні в області встановлено:

95 електросирен

141 гучномовець

Крім того, працює інформаційна мережа «Вуличне радіо», яка включає 15 інформаційних табло на зупинках громадського транспорту у Тернополі.

Більшість громад встановили по одній-дві сирени або гучномовці.