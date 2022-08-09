22:28 | 9.08.2022
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На Тернопільщині працюють майданчики для зважування у русі

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Найбільше покриття доріг руйнує перевантажений великогабаритний транспорт. Щоб запобігти цьому, Укравтодор впровадив систему автоматичного зважування у русі.

🛣В межах області встановлено три таких комплекси. Зокрема, на дорогах М-30 Стрий – Ізварине, Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

Усі вони пройшли сертифікацію. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області в режимі онлайн отримує інформацію щодо порушень.

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