11 сиріт Тернопільщини зможуть отримати довгоочікуване всласне житло
Цього року вже 11 сиріт Тернопільщини зможуть отримати довгоочікуване всласне житло.
Спеціальна Комісія при Тернопільська обласна державна адміністрація до якої увійшов представник “Майбутнє сиріт” Andriy Nazarenko , ухвалили рішення про розподіл коштів державної субвенції на райони Тернопільської області.
Окрім того, Тернопільський район придбає приміщення для дитячого будинку сімейного типу.
Радіємо, що проблема забезпечення сиріт житлом зрушила з місця за останні три роки і сподіваємося, тенденція продовжиться в наступні роки.