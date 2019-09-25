14:39 | 25.09.2019
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Новини Тернополя 

11 сиріт Тернопільщини зможуть отримати довгоочікуване всласне житло

Irena 3 Views Прокоментуй!

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Цього року вже 11 сиріт Тернопільщини зможуть отримати довгоочікуване всласне житло.

Спеціальна Комісія при Тернопільська обласна державна адміністрація до якої увійшов представник “Майбутнє сиріт” Andriy Nazarenko , ухвалили рішення про розподіл коштів державної субвенції на райони Тернопільської області.

Окрім того, Тернопільський район придбає приміщення для дитячого будинку сімейного типу.

Радіємо, що проблема забезпечення сиріт житлом зрушила з місця за останні три роки і сподіваємося, тенденція продовжиться в наступні роки.

Майбутнє сиріт

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