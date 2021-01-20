13:05 | 20.01.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі через ожеледицю травмувалися дві жінки

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19 січня на вулицях Тернополя через ожеледь травмувалися двоє людей. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Так, о 10.46 бригада швидкої виїжджала на вул. Привокзальну в Тернополі, де надавала допомогу 64-річній пацієнтці. Жінка, йдучи вулицею, послизнулася, впала й травмувалася. Із переломом та вивихом правого колінного суглоба пацієнтку, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт.

Ще один схожий випадок стався на вул. Чернівецькій в Тернополі, куди о 19.24 виїжджала бригада швидкої. 65-річна пацієнтка послизнулася у себе на подвір’ї та невдало впала. Із закритим переломом правої плечової кістки пацієнтку, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт.

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