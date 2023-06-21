12,6 тис. тернополян отримують гроші за переселенців

Тернопіль від початку вторгнення російської федерації в Україну продовжує реалізовувати заходи щодо соціальної підтримки мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб, надавати допомогу сім’ям загиблих (померлих), пропалих безвісти Захисників і Захисниць України.

Наразі у громаді є 13 829 одержувачів державних соціальних допомог та компенсацій, які перебувають на обліку в управлінні соціальної політики міської ради.

Від початку війни до нашої громади прибули та зареєструвались 28 063 внутрішньо переміщені особи, з яких 12 642 особи отримують щомісячну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб у сумі 2 або 3 тис. грн, відповідно до соціальної категорії.

У рамках заходів Програми «Турбота» на 2022-2024 роки, які спрямовані на соціальну підтримку, вирішення матеріальних, соціально-побутових проблем та покращення становища мешканців громади, надано:

адресну грошову допомогу для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг та надання одноразової грошової допомоги – 3006 особам (в т.ч. 837 особі – на відшкодування ж/к послуг) на суму 5353,6 тис. грн;

щомісячну допомогу в розмірі 1000 грн членам сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти Захисників і Захисниць України – 263 особи на суму 1362,0 тис. грн.

щомісячну доплату до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА у розмірі по 1000 грн – 10 особам на суму 62,0 тис. грн;

фінансову підтримку громадським об’єднанням – на суму 23,0 тис. грн, в т. ч. ТМГО інвалідів «Опора» – 8,0 тис. грн, ТМО «Інваліди Чорнобиля – 10,0 тис. грн, ТОО «Меморіал» імені Василя Стуса – 5,0 тис. грн.

Надано фінансову підтримку діяльності Тернопільського благодійного фонду «Карітас» для здійснення заходів щодо соціальної підтримки громадян, потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації на території України (придбано 3200 аптечок та медикаментів на суму 899,8 тис. грн).

Управління тісно співпрацює з метою реалізації проєкту «Соціальне таксі». Понад 360 осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку скористались послугою.

135 дітей з інвалідністю були скеровані до різних установ для надання їм реабілітаційних послуг.

Оформлено документи на забезпечення засобами реабілітації 945 особам, із них 11 особам з інвалідністю внаслідок війни для забезпечення протезами.

Окрім того, в рамках Програми «Турбота» управлінням надаватиметься щомісячна грошова допомога в розмірі 3000 грн військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни, отриманої під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи військової агресії російської федерації проти України.