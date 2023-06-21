Навчання інвестуванню: цінні знання та навички від професійних експертів

Інвестування — це не просто спосіб заробітку, але й унікальна можливість досягти фінансової стабільності. Така діяльність може приносити значний дохід та зробити вас багатшими. Але потрібно пам’ятати, що це складний процес, який пов’язаний з певними ризиками. Без належних знань і навичок можна злити депозит або навіть заподіяти собі фінансові труднощі. Тому навчання інвестуванню стає необхідним елементом успішної інвестиційної стратегії.

Незалежно від того, чи ви вже маєте певний капітал, чи тільки починаєте свій шлях до фінансової незалежності, здобуття знань є надзвичайно важливим кроком для досягнення успіху у цій сфері. Вкладаючи в навчання свій час та зусилля, ви забезпечуєте собі можливість уникнути помилок та збільшити потенційний дохід. Розказуємо детальніше, як організовано таке навчання на прикладі відомого в Україні навчального центру Біржовий університет.

Унікальний курс з використанням інтерактивної гри

Біржовий університет пропонує навчання для слухачів різного рівня підготовки. Для цього професійно розроблені спеціальні програми. Інвесторам-початківцям можна знайти за посиланням https://buniversity.com.ua/mystetstvo-investuvannia курс по інвестиціях. У програму включена гра «Хто тут інвестор?». В чому її особливості? Гра дозволяє:

спробувати себе в ролі інвестора;

зрозуміти глибше, що таке інвестиції;

розібратися в суті різних фінансових інструментів та вибрати кращий з них для вкладення;

зрозуміти, що ще треба довчити та як захиститися від інфляції;

усвідомити від чого залежить успіх інвестора;

зрозуміти, як заробити у будь-якій ситуації на ринку.

Програма вебінару складена таким чином, щоб учасник міг дізнатися, як почати свій шлях у світі інвестування на фондовому ринку, зрозуміти особливості різних інвестиційних інструментів, включаючи безризикові та високодохідні опції. Крім того, слухачам будуть представлені аналітичний прогноз, тренди та ідеї на 2023 рік, що дозволить здійснювати інформовані рішення та побудувати успішну інвестиційну стратегію. Програма складена за спеціальною методикою, що дає можливість зрозуміти матеріал незалежно від початкових знань з інвестування.

Як проводиться вебінар: особливості навчання



Вебінар «Мистецтво інвестування» проходить наживо, що забезпечує можливість бути активним учасником навчального процесу. Крім цього, слухачі отримують воркбук, який буде надійним помічником для проходження гри та ведення нотатків.

Спікери, які проводять цей вебінар, є професійними інвестиційними експертами та практиками. Вони не лише діляться своїми інвестиційними ідеями та аналітикою, але й пропонують власні кейси, які покажуть реальні приклади успішних стратегій та прийомів. Слухачі отримають цінний інсайт від професіоналів, які мають багаторічний досвід у сфері інвестицій. Під час ефіру в студентів є можливість ставити питання спікеру із вебінару, а також взаємодіяти з іншими учасниками через спеціальний чат.

Експерти навчального центру радять приєднуватись до онлайн-занять. Але слухачам, у яких виникли нагальні інші справи, буде наданий доступ до відеозапису.

Таке навчання дозволяє отримати необхідні знання, розширити кругозір та покращити свої навички інвестування. Воно стане фундаментом успішного інвестування та цінним інструментом для кожного, хто прагне фінансової незалежності. Після проходження вебінару ви будете знати, як будувати стратегію інвестування та максимізувати свій потенційний дохід.