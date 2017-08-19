Депутати, яким політичні «ділки» перешкоджають потрапити на сесію міської ради, звернулися за допомогою до колег

Депутати Роман Навроцький, Ігор Турський, Іван Сороколіт, яким фізично перешкоджають потрапити на сесію Тернопільської міської ради передали колегам-депутатам звернення. Зокрема, просять звернутись із заявою до Міністра внутрішніх справ щодо вчинення злочинів, пов’язаних з прямим перешкоджанням нашій депутатській діяльності.

“Панове депутати, міський голово!

Уже кілька місяців окремі політичні «ділки» організовують пряме фізичне перешкоджання нашій депутатській діяльності. Причиною цьому є те, що у своїй депутатській роботі ми найвищим пріоритетом вважаємо інтереси наших виборців та тернополян, а не чиїсь приватні чи партійні забаганки.

Наші виборці віддають нам, як депутатам, прямі накази представляти їх інтереси. Вони зібрали на наших виборчих округах індивідуальні підписів у підтримку навіть більше, ніж ми здобули голосів на виборах. Виборці нам прямо забороняють складати депутатський мандат як би цього комусь не хотілось.

Ситуація з неприхованим перешкоджанням депутатській діяльності депутатам, за якими стоять їх виборці, ганьбить не лише Тернопіль, але і вцілому місцеве самоврядування як базову інституцію демократії!

Тому звертаємось до вас з наступним:

1. Просимо звернутись (прийняти відповідне рішення) з заявою до Міністра внутрішніх справ щодо вчинення злочинів, пов’язаних з прямим перешкоджанням нашій депутатській діяльності.

2. Зважаючи на нашу регулярну участь в роботі сесії, але фізичне перешкоджання у доступі до сесійної зали, просимо зарахувати наші голоси при голосуванні за питання порядку денного пленарного засідання сьогоднішньої сесії у наступному вигляді:

Зарахувати голоси «ЗА» по усіх питаннях, по яких є позитивні висновки профільних депутатських комісій, немає зауважень депутата по відповідному виборчому окрузі (для земельних питань), немає зауважень від голови земельної комісії (для земельних питань) та немає зауважень від людей, поданих письмово або озвучених усно під час пленарного засідання, окрім проектів рішень з відповідними нашими коментарями, зазначених у додатку до даного звернення.

З вірою у солідарність та принциповість депутатського корпусу,

депутати Роман Навроцький, Ігор Турський, Іван Сороколіт”, – кінець цитати звернення.