На Тернопільщині виявили незаконну вирубку дерев

Незаконну рубку 15 дерев зафіксували 3 серпня громадський інспектор з охорони довкілля Державної екологічної інспекції у Тернопільській області спільно з представниками РДАП «Бережанирайагроліс» на підвідомчій підприємству території.

Порушника вдалося затримали «на гарячому», коли він у нічну пору вантажним автомобілем вивозив з лісу колоди дерев. Ним виявився житель с. Надорожнів Бережанського району. На місці події на порушника було складено протокол про адмінправопорушення за ст. 65 КУпАП (Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка).

Враховуючи, що наступного дня перевіркою було додатково виявлено 29 пнів незаконно зрізаних дерев, Інспекцією було винесено постанову про закриття справи про адмінправопорушення у зв’язку із вбачанням у його діях злочину, передбаченого ст. 246 Кримінального Кодексу України.

Загальна сума розрахованих збитків, завданих незаконною рубкою 44 дерев, склала 138 тис.грн.