Цілу вантажівку продуктових наборів отримали малозахищені жителі Козівського району (Фото)

Як інформує Козівський районний штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 інформує, вчора, 7 квітня, було організовано вантажний автомобіль (водій Дичко Василь з автошколи), який разом з директором Козівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Швайлик Г. Л. за сприяння департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації отримали безкоштовно в місті Тернопіль 461 продуктовий набір для малозахищених (одиноких громадян похилого віку, особи з інвалідністю) жителів Козівського району, як гуманітарну допомогу на час карантину.

ГФ «Самооборона Козівщини» допомогла соціальним працівникам терцентру розвантажити і розмістити продуктові набори в приміщенні. Сьогодні соціальними працівниками терцентру за сприяння сільських, селищних рад, продуктові набори будуть доставлені адресатам.