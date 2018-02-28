Аспірант тернопільського університету став чемпіоном України із абсолютним результатом

З 23 до 26 лютого в Києві у спортивному комплексі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся 9-й чемпіонат України з гирьового спорту серед вищих навчальних закладів України.

Цьогоріч Тернопільський національний університет ім. І. Пулюя на змаганнях гідно представили двоє спортсменів, про це повідомляє прес-служба вишу. Зокрема, аспірант денної форми навчання Сіправський Роман чемпіоном з абсолютним результатом змагань у ваговій категорії понад 90 кг. Також до числа призерів увійшов і студент групи КАм-51 Дуль Антон, який зайняв 2-ге місце у ваговій категорії до 70 кг та виконав норматив КМС.

Готував студентів до змагання ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту З. Й. Кульчицький.