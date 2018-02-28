Покарано депутатку, яка проголосувала за виділення собі  2 га землі

За неповідомлення у встановлених законом випадках і порядку про наявність реального конфлікту інтересів та вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів, депутата Тростянецької сільської ради Монастириського району притягнуто до адміністративної відповідальності.

Працівниками поліції складено протоколи про вчинення депутатом Тростянецької сільської ради правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП за фактом неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів і вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, на сесії сільської ради депутат проголосувала за виділення собі земельної ділянки площею 2 гектари.

Протокол розглянуто у суді за участі прокурора Теребовлянської місцевої прокуратури.

Постановою Монастириського районного суду її визнано винною та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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