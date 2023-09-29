«Барс. Незакінчена справа»: фільм про “кіборга” та Народного героя України Валерія Красняна вийде онлайн 1 жовтня (тизер)
Документальна стрічка «Барс. Незакінчена справа» присвячена українському воїну Валерію Красняну із позивним «Барс» – добровольцю та Народному герою України, який почав свою війну на Донеччині у 2014 році, а закінчив на Харківщині у 2022-му.
Як повідомляє “Укрінформ”, з 1 жовтня кінокартину буде розміщено у вільному доступі онлайн на стримінговій платформі Київстар ТБ.
Герой фільму – Валерій Краснян, друг “Барс”, легендарний чернівчанин, воїн-доброволець, громадський діяч, боєць ЗСУ, удостоєний найвищої народної відзнаки в Україні – ордену “Народний герой”, – йдеться в описі тизеру фільму.
Фото з facebook-сторінки “Сектор Правди”
Як зазначається, Валерій Краснян з 2014 року брав участь у боях за Щастя, Веселу Гору, Металіст, Савур-могилу та вивозив поранених з-під Іловайська. Загинув військовослужбовець на Харківщині 24 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання.
“Його знали дуже багато людей ще з подій у Пісках, під час захисту Донецького аеропорту. Більша частина нашої знімальної групи в різний час була особисто знайома з Валерієм. І коли постало питання, чи робити про нього фільм, то у нас не виникло сумнівів: однозначно так”, – розповів продюсер стрічки Володимир Ханас.
Фото з facebook-сторінки “Сектор Правди”
Як зазначають творці, у фільмі глядач побачить «Барса» з різних ракурсів: яким його пам’ятають рідні, яким він залишиться у пам’яті земляків, друзів та бойових побратимів. А за допомогою добірки живих історій сформує істинний портрет героя, дізнається про його життєві погляди, принципи і суперечності та захопитись воїнським духом.
Дивіться тизер документальної стрічки «Барс. Незакінчена справа»
Прем’єрний показ документального фільму «Барс. Незакінчена справа» відбувся 23 вересня в Чернівцях та запланований на 29 вересня в Києві. За словами продюсера, автори фільму отримали запити на показ кінокартини за кордоном.
Режисеркою стрічки виступила Марія Яремчук. Картину створила команда документалістів «Сектор Правди» та ГО «ВГО “Рушійна Сила».
З 1 жовтня фільм буде розміщено у вільному доступі онлайн на стрімінговій платформі Київстар ТБ.
Головна світлина – фото з facebook-сторінки “Сектор Правди”