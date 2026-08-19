Тернополянин втратив 32 900 гривень, купуючи акумулятор до інвертора через інтернет

57-річний житель Тернополя став жертвою інтернет-шахрайства під час купівлі акумуляторної батареї до інвертора.

Як повідомили у поліції, чоловік знайшов оголошення про продаж товару на одній із торговельних платформ. Під час листування продавець переконав його перерахувати повну вартість акумулятора на банківський рахунок.

Тернополянин переказав 32 900 гривень, однак після отримання коштів продавець товар не відправив і перестав виконувати свої зобов’язання.

Зрозумівши, що став жертвою шахрайства, чоловік звернувся до поліції.

Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до обману.

Поліцейські радять під час онлайн-покупок не поспішати перераховувати повну суму незнайомим продавцям. За можливості варто користуватися післяплатою або захищеними сервісами оплати торговельних платформ.

Також правоохоронці рекомендують перевіряти профіль продавця та відгуки про нього, а також не переходити за сторонніми посиланнями, які надходять у месенджерах.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, необхідно звернутися до поліції за номером 102.