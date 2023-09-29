В Україні продовжили термін обміну дрібних монет та старих банкнот

НБУ продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року, які вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку 29 вересня.

Повідомляється, що монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

Обмінювати монети та банкноти всіх номіналів можна у сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет) у підрозділах Національного банку у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому.

Також гроші можна обміняти у відділеннях уповноважених банків Ощадбанк; ПриватБанк; Райффайзен Банк; ПУМБ. Інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, можна дізнатися на офіційних сайтах цих банків.

У НБУ нагадали, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також з 1 жовтня 2020 року з обороту вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Раніше повідомлялося, що монети та банкноти старих зразків можна обміняти лише до кінця вересня.