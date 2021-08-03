До уваги мешканців Тернопільщини: безоплатне лікування раку можливе

Пацієнтські організації запустили чат-бот «Лікуйся», який зорієнтує в безоплатних медичних послугах усіх, хто зіштовхнувся з діагнозом «Рак молочної залози». Його мета — надати пацієнтам з онкологічними захворюваннями в доступній формі необхідну інформацію щодо лікування в межах Програми медичних гарантій. Реалізували проєкти ГО «Ліки Контроль» та ГО «Афіна. Жінки проти раку» за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та інформаційної підтримки Міністерства охорони здоров’я України

«Наша організація «Ліки Контроль» вже не один рік працює над покращенням доступу до якісних, безпечних та ефективних лікарських засобів. Проте зараз ми бачимо потребу також в донесенні інформації щодо безоплатних послуг та лікарських засобів в боротьбі з раком, який щороку забирає десятки тисяч життів в Україні. Для якісного втілення чат-боту ми проаналізували великий масив даних: реєстри закладів охорони здоров’я, договори НСЗУ з онколікарнями тощо. Проте наша головна ціль — донести до хворих з діагнозом «рак», що не потрібно складати руки, бо є реальні та доступні можливості лікування онкології», — розповіла голова ГО «Ліки Контроль» Наталія Гуран.

Чат-бот «Лікуйся» — це інструмент в месенджері Telegram, який допоможе кожному, хто зіткнувся з діагнозом «Рак молочної залози», зорієнтуватися, в якому медичному закладі, які медичні послуги і в якому обсязі можна отримати безоплатно. Користувач чат-боту обирає послугу, після чого отримує покрокову інструкцію з необхідною інформацією.

«Багато пацієнтів не знають, які саме послуги в онкоцентрах є безоплатними, і через це існують стереотипи, що лікування онкології дуже дороге. Тому велика частина відмовляється від нього. Цей чат-бот допоможе людям розібратися, які послуги вони можуть отримати безкоштовно, і допоможе їм почати лікування. Чат-бот максимально легкий у використанні і доступний для усіх смартфонів та комп’ютерів. Звертаюся до пацієнтів та їх рідних, заходьте та перевіряйте необхідну інформацію!», — закликала Вікторія Романюк, співзасновниця ГО “Афіна. Жінки проти раку”.

Також «Лікуйся» допоможе відстояти право на безоплатну медичну допомогу, запобігатиме проявам корупції в медзакладах, зокрема унеможливить нелегальну оплату послуг чи лікарських засобів, які є в переліку НСЗУ як безоплатні.

“Коли людина дізнається про складний діагноз, вона почувається розгубленою. Чат-бот “Лікуйся” дозволяє пацієнту зорієнтуватися в системі охорони здоров’я. Лікування пацієнтів з онкологією – в особливому фокусі уваги Національної служби здоров’я України. Трансформація системи охорони здоров’я покликана знизити катастрофічні витрати на лікування, які несуть пацієнти зі своєї кишені. Тому у Програмі медичних гарантій на 2021 передбачена рання діагностика раку та лікування онкозахворювань – хіміотерапевтичне та радіологічне. Впроваджений новий пакет лікування та супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Але людині у складній ситуації може бути важко швидко зорієнтуватися, в яку лікарню звертатися і на яку безоплатну медичну допомогу розраховувати. Прокласти маршрут до одужання дозволить новий сервіс для пацієнтів – чат-бот “Лікуйся”. Платформою для його створення стали, в тому числі і відкриті дані НСЗУ”, – говорить директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я НСЗУ Дмитро Черниш.

Чат-бот «Лікуйся» не лише допоможе пацієнтам розпочати лікування онкологічних захворювань, але також зробить суттєвий внесок в посилення прозорості українського уряду перед населенням.

«Наша місія — просувати політику прозорості та відкритості даних для населення. Проєкт «Лікуйся» є одним з тих, який робить інформацію у сфері медичних послуг та закупівель доступною для людей. І це надзвичайно важливо, особливо в боротьбі з раком. Адже від цієї інформації залежать тисячі людських життів», — говорить Катерина Оніліогву, керівниця напряму відкритих USAID/UK aid проєктом «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

Ознайомитися з чат-ботом можна за посиланням https://t.me/likuysia_bot

Довідково: безоплатніі медичні послуги, про які розповідає чат-бот, доступні в межах Програми медичних гарантій. Програма медичних гарантій — це програма, яка визначає перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам гарантує держава коштом платників податків.