Завтра у Тернополі презентують книгу культового письменника

До 75-ої річниці створення Української Повстанської Армії Тернопільська обласна державна адміністрація запрошує на презентацію книги Василя Шкляра – «Троща». Дводенна презентація книги та автограф-сесія відомого українського письменника відбудеться 23 та 24 серпня в День державного прапора та в День Незалежності України.

Свій новий історичний роман про Українську Повстанську Армію та про перемогу людини над обставинами і собою Василь Шкляр спершу презентує в обласній бібліотеці для молоді, що в Тернополі на вул. Д. Нечая, 29. Початок презентації о 15.00.

24 серпня, у День Незалежності України, зустріч з автором відбудеться у Збаразькому замку. Початок – о 14-ій год.

Нагадаємо, роман розповідає про боротьбу Української Повстанської Армії на теренах Тернопільщини. Книга покликана показати усьому світові, що українці НЕ змирилися з режимом, і продовжують боротьбу за свою незалежність. У День Незалежності України – пам’ятаймо, що наша боротьба триває!