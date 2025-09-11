19:20 | 11.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Міська рада Тернополя набирає інспекторів: подробиці конкурсу

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Тернопільська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад інспекторів відділу контролю за правопорушеннями управління муніципальної інспекції.

Вимоги до претендентів на посаду:

  • Громадянство України та вільне володіння державною мовою.

  • Освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра.

  • Знання законодавства з питань благоустрою та правил дорожнього руху.

  • Перевага надається особам, які проходили службу в Збройних силах України та інших підрозділах сил оборони.

Термін подачі документів:
Документи приймаються впродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Контактна інформація:

  • Відділ кадрового забезпечення: +38 (067) 447 30 85

  • Управління муніципальної інспекції: +38 (067) 447 32 78

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *