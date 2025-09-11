Міська рада Тернополя набирає інспекторів: подробиці конкурсу

Освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра.

Знання законодавства з питань благоустрою та правил дорожнього руху.

Перевага надається особам, які проходили службу в Збройних силах України та інших підрозділах сил оборони.