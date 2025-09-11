Міська рада Тернополя набирає інспекторів: подробиці конкурсу
Тернопільська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад інспекторів відділу контролю за правопорушеннями управління муніципальної інспекції.
Вимоги до претендентів на посаду:
-
Громадянство України та вільне володіння державною мовою.
-
Освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра.
-
Знання законодавства з питань благоустрою та правил дорожнього руху.
-
Перевага надається особам, які проходили службу в Збройних силах України та інших підрозділах сил оборони.
Термін подачі документів:
Документи приймаються впродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Контактна інформація:
-
Відділ кадрового забезпечення: +38 (067) 447 30 85
-
Управління муніципальної інспекції: +38 (067) 447 32 78