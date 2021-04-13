Бракує елементарних штативів, постільної білизни.., – у школах Тернополя розпочали збір коштів для лікарень

Відповідне оголошення з’явилося на сайті школи №3.

Карети швидкої допомоги безперервно впродовж дня привозять хворих у важкому стані.

У відділеннях лікарні по 40 хворих. Хворіти почали діти, медики готують поверхи для хворих, кількість яких збільшується щодня.

Лікарні повністю забезпечені медикаментами. Медики працюють на межі фізичних можливостей. Медсестри, як бджоли , бігають від хворого до хворого. Кисень є.

Але бракує елементарних штативів, бо ніколи не було такої кількості недужих. Бракує постільної білизни, яку треба часто міняти, бо важкі хворі не в змозі себе обслуговувати.

Є велика невідкладна потреба підвести кисень у кожну палату, адже він рятує людські життя.

Давайте зберемо кошти і передамо лікарням, начмедам, вони знають, що найпотрібніше. Звертаюся до вас із проханням підтримати ініціативу відкриття рахунку для термінового благодійного збору коштів на невідкладні потреби лікарень Тернополя, у яких лікуються хворі на COVID-19. Зібрану суму передати у лікарні міста та області, обіцяють у навчальному закладі.

Звернення підписане учителем школи № 3 Бакало Лілією Анатоліївною.

Реквізити:

Отримувач: Бакало Лілія Анатоліївна

IBAN UA663220010000026206314260551

ІПН/ЄДРПОУ 2362117000

Номер катрки: 5375 4141 2702 8479

Призначення платежу: цільове призначення для допомоги лікарням.

УВАГА

З ціллю унеможливлення “зникнення” коштів з рахунку чи хакерських атак Монобанк встановив обмеження на зняття коштів з даної карточки.

Перерахувати чи зняти кошти може лише власник даної картки (Бакало Л.А.), зателефонувавши на гарячу лінію оператору Монобанку; оператор, пересвідчившись, що це дійсно власник даної картки, дає дозвіл (час обмежено) на зняття коштів, тому будь-яке “зникнення” коштів стає неможливим.

Дякую усім за допомогу.