У Тернополі маленькі дівчата тренувалися за програмою УЄФА при співпраці із компанією Дісней

У Тернополі розпочалися тренування для дівчат віком 5-8 років за Міжнародною програмою УЄФА Плеймейкерс при співпраці із компанією Дісней.

9 квітня на базі 11-ї школи пройшло футбольне заняття для дівчат 5-8 років. На перше тренування завітали 22 маленькі дівчинки, які із великою цікавістю та захопленням виконували легкі вправи розвиваючого спрямування. Діти вчилися працювати в команді та енергійно виконували всі завдання тренерів.

Великим прикладом та помічниками для маленьких футболісток-початківців стали вихованки соціально-спортивної школи Фундації «Реал» Мадриду. Дівчата, які вже давно займаються футболом ініціативно погодилися допомогти тренерам, а також показали на власному прикладі, що футбол це гра у яку грають не лише хлопці, але й дівчата!

Загалом діти отримали багато позитивних емоцій та мали змогу відчути себе гравцями однієї великої футбольної команди.