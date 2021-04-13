Декларації селищних голів Чортківщини: статки початківців і керівників зі стажем помітно різняться

Друга частина задекларованих доходів очільниками громад укрупненого Чортківського району буде присвячена селищним головам. (Про статки міських голів Чортківщини читайте тут). Хтось із них уперше обійняв цю відповідальну посаду, а декому вдалося всістися у зручне крісло знову. Однак суттєву різницю у статках перших і других помітно навіть із щорічних декларацій. Отож: читайте, аналізуйте, пише Чортків. Сіті.

Гримайлівська селищна територіальна громада

Микола Степанович СІДЛЯР обирався на посаду голови селища з директора станції юних техніків, на роботі у якій задекларував 152575 гривень заробітної плати. У його власності перебуває житловий будинок у селі Саджівка колишнього Гусятинського району, де він і проживає, та земельна ділянка площею 15800 квадратних метрів у цьому ж селі. У всі інші розділи електронної декларації суб’єктом декларування даних не внесено.

Автор: Гусятинська РДА

Гусятинська селищна територіальна громада

Громаду колишнього райцентру Гусятинщини у результаті минулорічних місцевих виборів очолив Самолусківський сільський голова Степан Олексійович КАРПО. Графа з переліком нерухомого майна у його щорічній декларації за 2020-й рік містить не один об’єкт декларування. Зокрема за декларантом зареєстровано право власності на земельні ділянки у Гусятині площею 1318 кв. м та Самолусківцях – 3000 кв. м. У власності Степана Олексійовича також житловий будинок у селищі загальною площею 210,2 кв. м та приміщення колишньої котельні у Самолусківцях (109,7 кв. м).

Автор: Фейсбук «Довіра Тернопіль»

Його дружина, Ганна Василівна, володіє у вищезазначеному селі чотирма земельними наділами площею відповідно 1842, 2540, 3000 і 930 кв. м. Наприкінці минулого року жінка придбала у Тернополі квартиру загальною площею 67,7 кв. м за 421 тисячу гривень.

У власності Гусятинського селищного голови наявний чималий автопарк, що налічує шість (!) транспортних засобів: легкові автомобілі Mitsubishi Lancer 2012 р. в., Volkswagen Transporter – аж дві одиниці (2006 і 2012 р. в.), ВАЗ-2109 2003 р. в.; вантажні автомобілі КамАЗ 5320 1988 р. в. і ГКБ 835, рік випуску якого не вказаний.

Минулорічні доходи сім`я отримувала як із заробітної плати, так і з отриманих відсотків, і навіть продажу нерухомості.

Глава родини мав нарахованої заробітної плати у розмірі 223771 грн за основним місцем роботи та 3500 грн – відсотків, дружина – 89000 тис. грн від підприємницької діяльності, трохи більше 4 тис. грн відсотків, 288,8 тис. грн – від продажу магазину та земельної ділянки під ним. Ще по 50 тис. грн вказав декларант як дохід на універсальних картках Gold обижвох членів сім`ї.

Грошові активи подружжя зберігає у банківських установах, на рахунках яких значиться 2353 американських долари і 1078 євро, покладені на ім`я Степана Олексійовича, і 9549 долари США та 1115 євро – Ганни Василівни. Загальною сумою 110 тис. грн отримано родиною кредитів.

Заводська селищна територіальна громада

Усе нерухоме та рухоме майно, як вказано у декларації Заводського селищного голови Людмили Романівни ПАВЛІНСЬКОЇ, зареєстроване на чоловіка. Це – набуті у 2013-2015 роках земельні ділянки площею 382 і 1165 кв. м у селищі цукроварів, 4867 кв. м – у Швайківцях, 29405, 1500, 2400, 700, 1555, 1500, 2400 кв. м (на дві останні земельні ділянки у нього 50 відсотків права власності), – у Шманьківцях; житловий будинок та квартира у Заводському (відповідно – 107,3 і 54,6 кв. м) і два житлових будинки у Шманьківцях площею 53,8 (50 відсотків власності) і 47,7 кв. м; два вантажних автомобілі Ford Transit (1997 р. в.) і Volkswagen Crafter (2007 р. в.).

Автор: фото зі сторінки у Facebook Людмили Павлінської

Заробітної плати Людмила Романівна отримала за місцем роботи у розмірі 399 тис. грн, 100 тис. грн – за невикористані відпустки у попередні роки та 20400 грн допомоги на дітей від управління соціального захист населення. Дохід чоловіка склав 10320 грн одноразової допомоги при народженні дитини та 7,5 тис. грн – від надання в оренду майна. Готівкових коштів у декларанта значиться 45 тис. грн.

Золотопотіцька селищна територіальна громада

Золотопотіцький селищний голова Михайло Дмитрович ПРОКІПЧУК, котрий проживає у селі Скоморохи колишнього Бучацького, а тепер Чортківського району, задекларував будинок у цьому ж селі площею 94,1 кв. м і користується автівкою Тойота Ленд Крузер 2010 р. в., які є власністю іншої особи, а також земельну ділянку площею 7000 кв. м, на котру має право власності.

Працюючи у ТОВ «СУШП «Діана Інтернаціональ ЛТД», він отримав за минулий рік 97823 грн зарплати й 11286 грн – уже будучи селищним головою. 50248 грн склала пенсія 69-річного чоловіка. Плюс до цього 3249 грн Михайло Дмитрович мав дохід від здачі майна в оренду і досить пристойну суму у розмірі 121131 тис. грн – від відчуження рухомого майна. Грошових активів декларант не вказав.

Автор: Фейсбук-сторінка Михайла Прокіпчука

Коропецька селищна територіальна громада

Коропецький селищний голова Микола Ярославович ТИМКІВ, як він зазначив у своїй декларації, проживає у селищі в житловому будинку площею 81,2 кв. м, право власності на який набуто ще в далекому 1985 році, та володіє двома земельними ділянками розмірами 248 і 1500 кв. м. З транспортних засобів – лише малолітражний автомобіль Daewoo Matiz, 2006 р. в. З власних доходів чоловік зазначив тільки місячну зарплату на посаді селищного голови у розмірі 14286 грн та 369 грн компенсаційних виплат особі, що здійснює нагляд за особою похилого віку (більше 80 років) від управління соціального захисту населення Монастириської РДА. Натомість заробітна плата дружини, Алли Леонідівни, склала 69170 грн та 26650 грн – її пенсія. На банківських рахунках декларант зазначив тільки 15 тис. грн заощаджень.

Автор: фото зі сторінки у Facebook Миколи Тимківа

Мельнице-Подільська селищна територіальна громада

Очільник найпівденнішої громади Чортківщини Володимир Васильович БОДНАРЧУК уже вдруге обирається селищним головою. За ним, як видно зі щорічної декларації за 2020-й рік, на правах повної власності значаться житловий будинок загальною площею 212,5 кв. м, земельні ділянки – 11700, 2500, 5500, 500 кв. м та житло площею 73,9 кв. м, а також три земельних ділянки площею 1278 1790 і 2321 кв. м, що перебувають у спільній власності. Усе вище перелічене нерухоме майно розміщується на території Мельниці-Подільської. Користується селищний голова автівкою Рено-Логан 2010 р. в., яка належить іншій особі.

Автор: Нова Тернопільська газета

За основним місцем роботи у селищній раді Володимир Васильович отримав 499155 грн заробітної плати та 5595 грн – від здачі майна в оренду ТОВ «Агрополіс». Дружина, Наталія Савівна, отримала коштів 183,2 тис. грн за своїм місцем роботи. Син, що працює у Чернівецькому господарському суді, – 126320 грн. Грошових активів декларант не зазначив.

Скала-Подільська селищна територіальна громада

Громаду з центром у старовинному містечку над Збручем очолює Ігор Георгійович ЛОБОДА, котрий вказав у своїй декларації за минулий рік житловий будинок у Бурдяківцях площею 72 кв. м, де він і проживає, та дві земельних ділянки площею 8000 і 25600 кв. м, ще одна земельна ділянка (20000 кв. м) є власністю дружини. Рухомим майном родина не володіє.

Будучи у попередньому скликанні сільським головою у сусідніх зі селищем Бурдяківцях, він отримав 311126 грн заробітної плати, плюс 30336 грн – уже перебуваючи на посаді рангом вище. Незначний дохід у розмірі 3951 грн отримав голова від здачі майна в оренду. Дружина, працюючи у відділі освіти Борщівської РДА, принесла до сімейного бюджету 158185 грн заробітної платні.

Автор: фото зі сторінки у Facebook «Бурдяківці Онлайн»

Товстенська селищна територіальна громада

Друге скликання Товстенську ТГ очолює 42-річний Іван Васильович ПРОДАНИК. У щорічну декларацію за 2020-й рік керівник громади вніс житловий будинок загальною площею 93,6 кв. м та земельну ділянку розміром1465 кв. м, приватизовані на себе. У власності дружини, Юлії Степанівни, значиться дещо більше нерухомого майна: земельні ділянки загальною площею 134,1095 кв. м і вартістю на момент набуття чи за останньою грошовою оцінкою (2019 р.) відповідно 245 грн і 359,4 тис. грн, та 430 кв. м (61,9 тис. грн, 2020 р.); нежитлове приміщення під магазин продовольчих та промислових товарів і кафе площею 1616 кв. м (1,9 млн грн, 2020 р.); нежитлове приміщення розміром 392 кв. м, (1325,5 тис. грн, 2020 р.).

У графі цінного рухомого майна декларант вказав вантажний бус Mersedes Benz 313 CDI 2000 р. в., що належить пані Юлії.

Автор: фото з офіційного сайту Товстенської селищної громади

Заробітна плата Івана Васильовича на посаді Товстенського селищного голови за минулий рік становила 470762 грн; зарплата дружини за основним місцем роботи – 27225 грн та 62625 грн – дохід від зайняття підприємницькою діяльністю. 10 тисяч гривень отримала жінка від відчуження рухомого майна. Готівкових коштів у декларації не зазначено.