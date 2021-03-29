Чоловік у Тернополі “заспокоював” дітей зброєю

Про постріли на бульварі Данила Галицького в обласному центрі на лінію “102” 26 березня повідомили очевидці.

На місце події виїжджали правоохоронці Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що підозрюваний вийшов з бару і, проходячи повз дитячий майданчик, вистрілив у повітря.

Особу хулігана встановили. Це – житель Підгаєць. Чоловік пояснив, що діти шуміли і він таким чином намагався їх заспокоїти пострілом в повітря з світло-шумового пістолету.

За свій вчинок порушник відповідатиме згідно статті 296 частина 1 ККУ. Триває слідство, – повідомляє відділ комунікації поліції

Тернопільської області.