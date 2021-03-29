Про що може свідчити слабкість в ногах?

Біль і м’язову слабкість в ногах неодноразово відчувала у своєму житті кожна людина. Як правило, цей дискомфорт викликаний великими фізичними навантаженнями, втомою, ходьбою в незручному взутті. Іноді сильну слабкість в нижніх кінцівках відчувають жінки після пологів через те, що їх організм ослаб. Літніх людей такий стан, коли важко ходити і болять ноги, супроводжує набагато частіше.

Однак бувають випадки, коли слабкість і хворобливі відчуття в ногах викликані різними захворюваннями, які вимагають негайного лікування.

Захворювання, які супроводжує слабкість в ногах

Одним з основних симптомів, які супроводжують багато захворювань, є м’язова слабкість, біль і тремтіння в ногах. Всі ці захворювання можна розділити на 3 категорії:

До першого типу відносяться захворювання судинного генезу: облітеруючий ендартеріїт, атеросклероз, варикозне розширення вен тощо.

При атеросклерозі хворий відчуває оніміння ніг, судоми в ногах, неприємний дискомфорт. При цьому може виникнути ішемічна хвороба ніг, коли судини звужуються і закупорюються. Дуже важливо вчасно розпізнати це захворювання і почати своєчасне лікування.

Для варикозного розширення вен характерні набряклість на ногах, тяжкість, втома. Буває, що лікар призначає пацієнту навіть хірургічне лікування для того, щоб нормалізувати кровообіг у венах, щоб уникнути небажаних наслідків.

До другого типу захворювань можна віднести порушення функцій опорно-рухового апарату – сколіози, артрити, міжхребцеві грижі. У цих випадках проблема виникає через відкладення солей, утисків нервів, запальних процесів в м’язах і зв’язках.

До третього типу відносяться порушення в ендокринній системі.

При таких захворюваннях, як цукровий діабет і гіпотиреоз хворий може відчувати слабкість в ногах і оніміння переважно в ранкові години.

Дощо інших патологій, що супроводжуються слабкістю в нижніх кінцівках, можна виділити:

– моторна нейропатія;

– пухлини в головному мозку;

– ураження спинного мозку;

– СНІД;

– крововиливи в мозок;

– плоскостопість та ін.

Профілактика і лікування слабкості в ногах

Звичайно, будь-яке захворювання краще попередити, ніж лікувати – це відома істина. Якщо Ви не хочете в старості відчувати біль і слабкість в м’язах ніг, то краще змолоду прищеплювати собі корисні звички. Наприклад, не зловживайте носінням взуття на високих підборах, регулярно приділяйте час для фізичних вправ, стежте за своїм харчуванням.

Проте, якщо стан повторюється регулярно, потрібно серйозно до цього поставитись і звернутись за допомогою до фахівця. Досвідчений лікар МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» визначить причину болю і слабкості у ногах і назначить ефективне лікування.

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