Чотирнадцять могил зруйнували в Чорткові завдяки архітектору зі Львова?

У Тернопільській обласній державній адміністрації запевняють — необхідні дозволи для будівництва пам’ятника на кладовищі у Чорткові підрядник мав. Чиновники в ОДА показують креслення і макети будови. На усіх сторінках стоять мокрі печатки і підписи. Вражає, що на одному з аркушів, де нанесено існуючі пам’ятники й поховання кладовища, є відмічено і ряди поховань, які сьогодні знищені. Згідно з підписами в проектній документації, ще у 2018 році масові поховання були нанесені на план кладовища. То чому розрили могили — не можуть зрозуміти. Скоріш за все, львівський науковець, який мав виїхати на місце і розмітити територію для котловану — не зробив цього, або ж свідомо вказав будівельникам копати у місці поховань, – пише Овід.

Скандал з вивезеними на смітник людськими останками сколихнув Чортків півтора тижні тому. Місцевий житель Володимир Мармус першим виявив кістки та черепи у котловані під майбутній пам’ятник українським воїнам.

“Я в одному місці копнув і побачив людський череп. Дивлюся — а там ще є костомахи. І думаю, що тут не кільканадцять скелетів, а могло бути до сотні похованих людей. Адже, мені у 80-х роках минулого століття розповідали старожили, що на цьому цвинтарі було дев’ять таких рядів. Я і сам пам’ятаю, як на цьому місці були горбки від поховань. Але з часом вони заросли травою, бо за ними ніхто не доглядав. Я і будівельникам казав, і чиновникам, щоб не рили тут котлован, але все марно, ніхто не слухав”, – каже пан Володимир Мармус.

Аби зупинити наругу над могилами загиблих наступного дня зранку чоловік прийшов до розритих могил з місцевими істориками — Іваном Віватом та Володимиром Добрянським. Науковці в котловані виявили на поверхні вистріляну французьку кулю та колючий дріт. Аби масове поховання будівельники не залили бетоном — викликали поліцію.

“Ці трактористи, які вантажити землю з черепами, могли просто не додивитися, що вирили купу кісток. Хоча згідно з нормами мали б бути спеціалісти, які б слідкували за роботами. Тут мав бути технічний нагляд, який би мав контролювати копку на цвинтарі”, – каже директор Чортківського міського комунального краєзнавчого музею Іван Віват.

Поліція за фактом наруги над могилами розпочала кримінальне провадження.

Слідчі взялися з’ясовувати, хто і на яких підставах копав на цвинтарі та чия вина у тому, що поховання поруйнували.

“Не відомо чи це підрядник без відповідного дозволу почав там роботи, чи обласна рада десь не до кінця з’ясувала. Ймовірніше що все ж підрядник не з’ясував всі деталі та обставини – чи можна там копати. На сьогодні жодних дозвільних документів на проведення будь-яких робіт слідчим ще не надали”, — заявив начальник відділу комунікації ГУНП в Тернопільській області Сергій Крета.

Замовником будівництва меморіального комплексу є управління капітального будівництва Тернопільської ОДА. Та в адміністрації показують усі папери та запевняють — підрядник діяв згідно з умовами, які прописав проектант. Ба більше, саме проектант, зі слів посадовців, і розмітив територію, де потрібно копати.

“Визначав межі під пам’ятник якраз автор проекту і тому так почали копати. Він виїжджав і свідомо забив кілки, і сказав саме на тому місці має бути пам’ятник”, – каже головний спеціаліст відділу культури, охорони культурної спадщини, управління культури Тернопільської ОДА Ярослав Пелехатий.

Поки ж правоохоронці з’ясовують з чиєї вини сплюндрували півтора десятки могил, на кладовищі антропологи проводять ексгумацію. У понищених могилах, за попередньою інформацією, майже усі – молоді люди віком до 30 років.

