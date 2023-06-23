ДБР викрило на Тернопільщині злочинну групу, яка створила транспортне підприємство для перевезення ухилянтів через кордон

Працівники ДБР повідомили про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи на Тернопільщині, які створили схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Встановлено, що місцевий підприємець разом з двома спільниками зареєстрували на підставну особу підприємство, яке начебто займалося міжнародними перевезеннями і мало ліцензію на перевезення за кордон вантажів та пасажирів.

Насправді учасники групи шукали охочих незаконно виїхати до Європи, реєстрували їх у системі «Шлях» як водіїв підприємства, і таким чином ті безперешкодно потрапляли за кордон. Коштували такі «послуги» 7 тисяч доларів США з особи.

Такі «водії» інколи навіть не мали водійського посвідчення, проте виїжджали за кордон на автомобілях підприємства.

Діяла злочинна група впродовж кількох місяців 2022 року. Наразі працівники ДБР перевіряють близько 100 фактів перетину кордону чоловіками за посередництва ділків.

Організатору та двом спільникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України.)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.